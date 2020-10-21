Из-за карантина: МАУ перенесла старт рейсов из Киева в Брюссель, Дюссельдорф и Прагу до 27 ноября

21 октября, 2020, 14:38

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отложила старт рейсов из Киева в Брюссель, Дюссельдорф и Прагу до 27 ноября, а также в Ереван и Баку до 13 ноября

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

"Авиакомпания Международные Авиалинии Украины откладывает начало выполнения рейсов Киев-Брюссель-Киев, Киев-Дюссельдорф-Киев и Киев-Прага-Киев до 27 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что просмотр рейсов по указанным маршрутам обусловлен продлением ряда карантинных ограничений на пересечение границ для предотвращения распространения COVID-19.

Кроме того, МАУ решила отложить рейсы в Ереван и Баку до 13 ноября 2020 года.

"Соответствующий шаг обусловлен высокой степенью рисков для безопасности полетов в зоне Армянско-Азербайджанского конфликта. Данное решение синхронизируется с позицией Государственной авиационной службы Украины о существовании высокого уровня рисков на неопределенный срок", - отметили в пресс-службе.

В компании также добавили, что правительство Грузии продлил карантинные мероприятия в стране для предотвращения распространения COVID-19 до 1 декабря 2020 года включительно.

Напомним, в конце сентября МАУ отложила рейсы из Киева в Брюссель и Дюссельдорф до 24 октября, а также внесла изменения в расписание рейсов из Украины в Израиль.

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