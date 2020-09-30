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Espreso.tvЭкономикаМАУ отложила до конца октября рейсы из Киева в Брюссель и Дюссельдорф

МАУ отложила до конца октября рейсы из Киева в Брюссель и Дюссельдорф


фото: reuters
МАУ отложила рейсы из Киева в Брюссель и Дюссельдорф до 24 октября, а также внесла изменения в расписание рейсов из Украины в Израиль

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

"Авиакомпания Международные Авиалинии Украины откладывает начало выполнения рейсов Киев-Брюссель-Киев и Киев-Дюссельдорф-Киев до 24 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в пресс служба, авиакомпания с 4 октября временно прекращает рейсы Харьков - Тель-Авив - Харьков, а с 8 октября - Днепр - Тель-Авив - Днепр.

"Просмотр расписания полетов в конце летней навигации связан со снижением загрузки на данных европейских направлениях в связи с переходом на осенне-зимний низкий сезон для авиации. Также на решение повлияло ограничения пересечения границ Израиля с 25 сентября по 11 октября", - пояснили в Пресс-служба.

Кроме того, добавили в пресс служба, рейсы Киев - Тель-Авив - Киев не будут выполняться по вторникам, а рейсы Одесса - Тель-Авив - Одесса будут выполняться по четвергам.

При этом отмечается, что все остальные маршруты остаются без изменений.

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