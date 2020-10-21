В Украинской хоккейной лиге сыграет рекордное количество команд

21 октября, 2020, 18:35

В сезоне 2020/21 Украинской хоккейной лиги будут соревноваться восемь клубов

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ.

Этот сезон станет юбилейным - пятым чемпионатом Украинской хоккейной лиги. За победу в турнире будут соревноваться "Белый Барс" (Белая Церковь), "Днепр" (Херсон), "Донбасс" (Донецк), "Краматорск" (Краматорск), "Кременчуг" (Кременчуг), "Ледяные Волки" (Киев), "Мариуполь" (Мариуполь) и молодежный клуб "Сокол" (Киев).

Каждый клуб сыграет по 42 матча. Старт сезона назначен на 25 октября. Ранее в УХЛ выступало по 5-6 команд.

В июле сообщалось, что Украинская хоккейная лига работает над увеличением состава участников сезона 2020/2021.