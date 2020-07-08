В Украинской хоккейной лиге увеличится количество команд
Об этом сообщает официальный сайт УХЛ .
Новый сезон стартует 30 сентября матчем-открытием между чемпионом и серебряным призером сезона 2019/2020. Они определятся в ходе плей-офф, который состоится в сентябре 2020 года.
Основная задача УХЛ - расширение чемпионата в предстоящем сезоне, предусматривающем повышение интереса турнира и рост популярности хоккея в регионах и Украине в целом.
Кроме "Белого Барса", "Динамо", "Днепра", "Донбасса", "Кременчуга" и "Ледяных Волков", лига ведет переговоры с инициативными группами из Днепра ( "Динамо"), Кривого Рога ( "Кривбасс"), Киева ( "Сокол"), а также из Одессы и Мариуполя.
- 7 июля руководство НХЛ и профсоюз игроков приняли решение восстановить сезон 1 августа .
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