В Украинской хоккейной лиге увеличится количество команд

8 июля, 2020, 21:12

Украинская хоккейная лига работает над увеличением состава участников сезона 2020/2021

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ .

Новый сезон стартует 30 сентября матчем-открытием между чемпионом и серебряным призером сезона 2019/2020. Они определятся в ходе плей-офф, который состоится в сентябре 2020 года.

Основная задача УХЛ - расширение чемпионата в предстоящем сезоне, предусматривающем повышение интереса турнира и рост популярности хоккея в регионах и Украине в целом.

Кроме "Белого Барса", "Динамо", "Днепра", "Донбасса", "Кременчуга" и "Ледяных Волков", лига ведет переговоры с инициативными группами из Днепра ( "Динамо"), Кривого Рога ( "Кривбасс"), Киева ( "Сокол"), а также из Одессы и Мариуполя.

7 июля руководство НХЛ и профсоюз игроков приняли решение восстановить сезон 1 августа .