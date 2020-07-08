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Espreso.tvСпортВ Украинской хоккейной лиге увеличится количество команд

В Украинской хоккейной лиге увеличится количество команд


фото: hckremenchuk.com.ua
Украинская хоккейная лига работает над увеличением состава участников сезона 2020/2021

Об этом сообщает официальный сайт УХЛ .

Новый сезон стартует 30 сентября матчем-открытием между чемпионом и серебряным призером сезона 2019/2020. Они определятся в ходе плей-офф, который состоится в сентябре 2020 года.

Основная задача УХЛ - расширение чемпионата в предстоящем сезоне, предусматривающем повышение интереса турнира и рост популярности хоккея в регионах и Украине в целом.

Кроме "Белого Барса", "Динамо", "Днепра", "Донбасса", "Кременчуга" и "Ледяных Волков", лига ведет переговоры с инициативными группами из Днепра ( "Динамо"), Кривого Рога ( "Кривбасс"), Киева ( "Сокол"), а также из Одессы и Мариуполя.

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