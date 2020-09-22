"Днепр-1" представил нового тренера
22 сентября, 2020, 18:38
Спортивный клуб "Днепр-1" представил нового тренера Игоря Йовичевича
Об этом сообщает официальный сайт СК " Днепр-1 ".
Новый главный тренер Йовичевич был сегодня представлен команде. С хорватом заключен контракт по схеме 2+1. В штаб специалиста вошли Юрий Бене, Андрей Ханас, тренер голкиперов Валерий Городов и тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес.
Почетный президент клуба Юрий Береза подтвердил задачу на сезон - попадание в еврокубки.
Последним местом работы Йовичевича было загребское "Динамо", которое он покинул в июле. Украинским фанам специалист известен благодаря работе в львовских "Карпатах".
- 22 апреля бывший главный тренер львовских "Карпат" Йовичевич возглавил загребское "Динамо" .
- 14 сентября сообщалось, что Йовичевич может стать новым главным тренером спортивного клуба "Днепр-1".
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