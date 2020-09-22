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Espreso.tvСпорт"Днепр-1" представил нового тренера

"Днепр-1" представил нового тренера


фото: scdnipro1.com.ua
Спортивный клуб "Днепр-1" представил нового тренера Игоря Йовичевича

Об этом сообщает официальный сайт СК " Днепр-1 ".

Новый главный тренер Йовичевич был сегодня представлен команде. С хорватом заключен контракт по схеме 2+1. В штаб специалиста вошли Юрий Бене, Андрей Ханас, тренер голкиперов Валерий Городов и тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес.

Почетный президент клуба Юрий Береза подтвердил задачу на сезон - попадание в еврокубки.

Последним местом работы Йовичевича было загребское "Динамо", которое он покинул в июле. Украинским фанам специалист известен благодаря работе в львовских "Карпатах".

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