22 сентября, 2020, 18:38

Спортивный клуб "Днепр-1" представил нового тренера Игоря Йовичевича

Об этом сообщает официальный сайт СК " Днепр-1 ".

Новый главный тренер Йовичевич был сегодня представлен команде. С хорватом заключен контракт по схеме 2+1. В штаб специалиста вошли Юрий Бене, Андрей Ханас, тренер голкиперов Валерий Городов и тренеры по физподготовке Евгений Барышников и Исан Мартин Андрес.

Почетный президент клуба Юрий Береза подтвердил задачу на сезон - попадание в еврокубки.

Последним местом работы Йовичевича было загребское "Динамо", которое он покинул в июле. Украинским фанам специалист известен благодаря работе в львовских "Карпатах".

22 апреля бывший главный тренер львовских "Карпат" Йовичевич возглавил загребское "Динамо" .

14 сентября сообщалось, что Йовичевич может стать новым главным тренером спортивного клуба "Днепр-1".