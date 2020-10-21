Украинские военные жалуются на ухудшение питания в 2020 году, - BBC News Украина

21 октября, 2020, 10:27

В армии до сих пор в ходу сухпайки старого образца, а реформа системы питания не доведена до конца

Об этом говорится в материале ВВС News Украина. Военные признают, что в этом году питание уже стало хуже. Сразу несколько военных жалуются, в частности, что хуже сухие пайки. Вместо нормы №15 и усиленной нормы №15, которые максимально приближены к тому, что едят в полевых условиях солдаты НАТО, украинские солдаты все чаще получают норму №10 - паек старого образца. В частности, военнослужащий Олег вспоминает, что последний раз новые 15-е пайки видел весной этого года. "О-о, раньше были пайки, - вспоминает он. - На завтрак жаркое в пакете, который сам разогревается, на обед картофель, суп или фасоль. Теперь у нас на завтрак - банка риса, в котором одноразовая ложка ломается, и галеты. на обед - баночка тушенки и галеты. На вечер такая же баночка перловки», - жалуется он. В 2020 году должны были ввести систему питания по каталогу.

"Реформа заключалась в том, что армия должна отказаться от услуг четырех компаний, которые до сих пор кормили военных. Зато должны были отдельно закупать все необходимые продукты, а готовить должны были специально подготовленные штатные повара военных частей", - рассказывает волонтер Диана Петреня, которая до этого несколько лет курировала реформу питания в Минобороны.

До 2020 года на новую систему перевели только половину армии.

"Лично я могу это объяснить только тем, что аутсорсеры просто занесли конверты в нужные кабинеты, чтобы их оставили на рынке", - добавляет она. Читайте также: "Как минимум на уровне этого года": Зеленский заявил, что в следующем году расходы на армию не снизят

Петреня утверждает, что полноценную реформу заблокировал главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, сославшись на то, что нет достаточного количества поваров. Хомчак это обвинение отвергает.

"Позиция Хомчака была, есть и будет - все вооруженные силы надо перевести на питание по каталогу. Другой вопрос - как ее готовить, эту пищу", - говорит он.

По его словам, сейчас в боевых частях на передовой пищу, как и предусматривает новая система, готовят штатные повара. Для этого пришлось ввести более 3,6 тыс. должностей - это больше бригады.

Чтобы перевести все войско на новую систему нужно еще более 3,8 тыс. должностей.

"Я не имею как выдернуть целую бригаду с фронта и сказать, что вы все теперь повара", - объясняет он.

Главнокомандующий считает, что систему следует трансформировать так, чтобы все вооруженные силы ели по каталогу, но боевые части - с собственными поварами, а тыловые части и штабы - силами аутсорса.

В Минобороны не объяснили, почему военные до сих пор получают пайки старого образца.

Глава правления "Украинского вооруженного центра" Тарас Чмут отмечает, что решение проблем с питанием зависит прежде всего от командиров и тыловых служб конкретных частей, а не от высшего руководства.