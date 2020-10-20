"Как минимум на уровне этого года": Зеленский заявил, что в следующем году расходы на армию не снизят

20 октября, 2020, 11:12

По словам президента Украины Владимира Зеленского, расходы на армию в следующем году останутся как минимум на уровне 2020 года

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время послания к парламенту, передает Эспрессо.TV .

"В 2020 году бюджет на армию стал крупнейшим в истории Украины. Во времена коронакризиса он не уменьшился ни на гривну. И не разгоняйте, пожалуйста, предательство, что в 2021 году мы сократим средства на армию. Это невозможно, потому что бюджет еще не принят, а потому я не позволю этого сделать. Как минимум, эти средства останутся на уровне этого года. То есть более 117 млрд грн, то есть на 15 млрд больше, чем в эпоху бигбордов об армии ", - заявил Зеленский.

Зеленский также напомнил, что Конгресс США утвердил военную помощь Украине на сумму $ 250 млрд, а в Великобритании Украина подписала соглашение на 1,2 млрд фунтов стерлингов для укрепления военно-морского флота Украины. Кроме того, по словам Зеленского, совместно с Турцией Украина будет производить корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО.

Президент также отметил, что Украина начала изготовления новейших образцов вооружения, комплексов управления, минометного комплекса "Барс", артиллерийских боеприпасов для реактивных систем.

Напомним, в проект государственного бюджета на 2021 год расходы на безопасность и оборону в 2021 году предусмотрены на уровне 267 млрд грн, в частности, 131 млрд грн на зарплаты военным и охранникам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb