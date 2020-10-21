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Espreso.tvЗдоровье"У COVID-19 нет выходного": Степанов рассказал, как будет проходить избирательный процесс

"У COVID-19 нет выходного": Степанов рассказал, как будет проходить избирательный процесс


фото: pravda.ua
В Министерстве здравоохранения подготовили правила во время голосования на местных выборах 25 октября

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов рассказал на брифинге.

"Уже в воскресенье пройдут местные выборы. Не надо забывать, что в день выборов у COVID-19 нет выходного дня. И очень важно, чтобы все эти мероприятия прошли в максимально безопасной атмосфере. Минздрав предложил соответствующие правила, каким образом должны проходить выборы, и эти правила были поддержаны ", - сказал Степанов.

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По его словам, перед началом работы глава окружной комиссии должен определить лицо, которое будет перед входом опрашивать избирателей о наличии симптомов. При входе на избирательные участки должны обязательно быть дезинфицирующие средства.

Степанов отметил, что у входа и в самом помещении для голосования наносится разметка, которая должна указывать на соблюдение дистанции. При возможности избирательные участки должны обеспечить отдельный вход и выход для избирателей. У стола, где выдаются избирательные бюллетени, должно быть не более трех человек, а все поверхности должны дезинфицироваться.

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