Киевские участки продезинфицируют четыре раза 25 октября, - Кличко
20 октября, 2020, 14:52
В день голосования избирательные участки должны 4 раза провести дезинфекцию помещения
Об этом сообщил на брифинге Киевский городской голова Виталий Кличко.
"Члены комиссий получили четкий регламент работы в день голосования. В том числе - и об обязательной дезинфекции участков. Ее должны в день выборов сделать четыре раза", - сказал Кличко.
Он напомнил, что на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты избирательных участков город выделил из бюджета 1 млн 300 тыс. гривен. По его словам, средства уже доставлены на 1 109 избирательных участков Киева.
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