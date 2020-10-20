Киевские участки продезинфицируют четыре раза 25 октября, - Кличко

20 октября, 2020, 14:52

В день голосования избирательные участки должны 4 раза провести дезинфекцию помещения

Об этом сообщил на брифинге Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Члены комиссий получили четкий регламент работы в день голосования. В том числе - и об обязательной дезинфекции участков. Ее должны в день выборов сделать четыре раза", - сказал Кличко.

Он напомнил, что на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты избирательных участков город выделил из бюджета 1 млн 300 тыс. гривен. По его словам, средства уже доставлены на 1 109 избирательных участков Киева.