Не берите детей и не передавайте паспорт в чужие руки: Шмыгаль о карантине на избирательных участках
21 октября, 2020, 16:00
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев носить маску на избирательном участке, по возможности брать с собой собственные ручки, придерживаться социальной дистанции и не брать несовершеннолетних детей с собой
Об этом он заявил во время заседания правительства 21 октября.
"Если говорить об избирательном процессе 25 октября, мы должны осознать с вами, что нет ничего важнее, чем безопасность во время голосования", - отметил премьер.
Шмыгаль призвал всех украинцев соблюдать следующие правила:
- носить маску на избирательном участке;
- придерживаться социальной дистанции;
- по возможности брать с собой свои ручки;
- не брать несовершеннолетних детей;
- использовать антисептики до и после посещения участка;
- демонстрировать паспорт членам комиссии, не передавая его в чужие руки.
"Эти простые правила, которые смогут защитить вас и ваших родных, необходимо соблюдать", - подчеркнул он.
- Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали правила во время голосования на местных выборах 25 октября.
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