Не берите детей и не передавайте паспорт в чужие руки: Шмыгаль о карантине на избирательных участках

21 октября, 2020, 16:00

Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев носить маску на избирательном участке, по возможности брать с собой собственные ручки, придерживаться социальной дистанции и не брать несовершеннолетних детей с собой

Об этом он заявил во время заседания правительства 21 октября.

"Если говорить об избирательном процессе 25 октября, мы должны осознать с вами, что нет ничего важнее, чем безопасность во время голосования", - отметил премьер.

Шмыгаль призвал всех украинцев соблюдать следующие правила:

носить маску на избирательном участке;

придерживаться социальной дистанции;

по возможности брать с собой свои ручки;

не брать несовершеннолетних детей;

использовать антисептики до и после посещения участка;

демонстрировать паспорт членам комиссии, не передавая его в чужие руки.

"Эти простые правила, которые смогут защитить вас и ваших родных, необходимо соблюдать", - подчеркнул он.

Напомним, в Министерстве здравоохранения назвали правила во время голосования на местных выборах 25 октября.

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