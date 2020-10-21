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Espreso.tvОбществоНе берите детей и не передавайте паспорт в чужие руки: Шмыгаль о карантине на избирательных участках

Не берите детей и не передавайте паспорт в чужие руки: Шмыгаль о карантине на избирательных участках


фото: kmu.gov.ua
Премьер-министр Денис Шмыгаль призвал украинцев носить маску на избирательном участке, по возможности брать с собой собственные ручки, придерживаться социальной дистанции и не брать несовершеннолетних детей с собой

Об этом он заявил во время заседания правительства 21 октября.

"Если говорить об избирательном процессе 25 октября, мы должны осознать с вами, что нет ничего важнее, чем безопасность во время голосования", - отметил премьер.

Шмыгаль призвал всех украинцев соблюдать следующие правила:

  • носить маску на избирательном участке;
  • придерживаться социальной дистанции;
  • по возможности брать с собой свои ручки;
  • не брать несовершеннолетних детей;
  • использовать антисептики до и после посещения участка;
  • демонстрировать паспорт членам комиссии, не передавая его в чужие руки.

"Эти простые правила, которые смогут защитить вас и ваших родных, необходимо соблюдать", - подчеркнул он.

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