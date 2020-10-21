НБУ обновил распределение вертикалей подчинения между членами правления

21 октября, 2020, 14:06

Правление Национального банка Украины частично изменило вертикали подчинения и обновило их распределение между членами правления

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

"В Национальном банке произошла частичная смена вертикалей подчинения и распределения отдельных структурных подразделений Национального банка между ними, а также изменения в распределении вертикалей подчинения между членами правления Национального банка", - говорится в сообщении.

В частности, появилась новая вертикаль - "Регулирование финансового сектора". К ней отнесены Департамент методологии регулирования деятельности банков, и Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений, а также Управление защиты прав потребителей финансовых услуг и Департамент по управлению деятельностью корпоративного негосударственного пенсионного фонда НБУ. Отмечается, что руководство и контроль за деятельностью подразделений за этой вертикалью подчинения будет осуществлять первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Вертикали "пруденциального надзора" и "Общий блок" объединены в вертикаль "пруденциального надзора и общие вопросы". К ней дополнительно отнесены департаменты банковского надзора, выездных проверок, лицензирования, финансового мониторинга, аналитики и надзорных технологий, надзора за рынком небанковских финансовых услуг. Руководить и контролировать эту вертикаль председатель НБУ Кирилл Шевченко.

Кроме того, Департамент методологии регулирования деятельности небанковских финансовых учреждений от вертикали "Монетарная стабильность" переходит к новой вертикали "Регулирование финансового сектора". Руководство и контроль над вертикалью "Монетарная стабильность" будет осуществлять заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Департамент стратегии и развития отнесены к вертикали "Платежные системы и денежное обращение". Как и ранее, руководство и контроль за этой вертикалью будет осуществлять Алексей Шабан, заместитель Председателя Национального банка.

Также отмечается, что в вертикалях подчинения "Рыночные операции" и "Финансово-административный и операционный блок" распределение отдельных структурных подразделений не изменился. Руководство и контроль за деятельность подразделений этих вертикалей, как и раньше, будут осуществлять заместители Председателя Национального банка Юрий Гелетий и Ярослав Матузка соответственно.

В пресс-службе объяснили, что необходимость обновления вертикалей подчинения НБУ обусловлена расширение полномочий регулятора, в частности в сфере регулирования рынка небанковских финансовых учреждений.

"Регулятор отделить методологическое сопровождение и нормативно-правовое регулирование деятельности участников рынков небанковских финансовых услуг от функций надзора за ними. Аналогичный принцип применен и к участникам рынка банковских услуг", - отметили в пресс служба.

В Пресс-служба добавили, что обновленный распределение вертикалей позволит эффективнее наладить работу по каждому из направлений.

Напомним, ранее стало известно, что правление НБУ лишило Рожкову полномочий по регулированию банковской сферы.

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