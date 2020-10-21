НАТО проконсультируется с Украиной при формировании концепции альянса до 2030 года, - Столтенберг
Об этом он сказал во время виртуальной пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки "Интерфакс-Украина".
"Позже в этом году будет доклад экспертов. Опираясь на этот доклад, как и на консультации и предложения союзников, обсуждение министров иностранных дел, которое состоится в декабре, я вынесу на обсуждение мои предложения для глав государств и правительств. Частью этого процесса, как работы экспертной группы, так и моих консультаций, которые состоятся до обсуждения этих предложений, будут консультации с партнерами, включая Грузию и Украину", - заверил генсек НАТО.
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Столтенберг отметил, что для НАТО "партнерство имеет большое значение".
"Грузия и Украина - партнеры, которых мы высоко ценим. Они важны для НАТО по многим причинам: они участвуют в миссиях и операциях НАТО, а также имеют стратегическую важность в регионе Черного моря, которая возросла. Поэтому тесно работать с ними, обсуждать и слушать таких партнеров, как Украина или Грузия, - важная часть всего процесса переосмысления НАТО-2030", - добавил Столтенберг.
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