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Espreso.tvЭкономикаЗеленский о членстве в НАТО и ЕС: если кто-то говорит, что это фантастика, - ну, посмотрим

Зеленский о членстве в НАТО и ЕС: если кто-то говорит, что это фантастика, - ну, посмотрим


фото: BBC
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывание европейского чиновника, который назвал перспективу членства Украины в ЕС и НАТО "фантастикой"

Об этом он сказал в интервью программе BBC HARDtalk .

Ведущий Стивен Сак процитировал одного европейского чиновника: "Мысль, что Украина может стать полноправным членом НАТО и даже полноправным членом Евросоюза в долгосрочной перспективе - фантазия", поинтересовавшись у Зеленского, разделяет ли он эту мысль.

"Вы знаете, честно говоря, война между Украиной и Россией - это тоже была фантастика. Никто в это не верил", - ответил Зеленский.

По словам украинского президента, "у нас семьи были, где люди из России и Украины, мы жили много лет в Советском Союзе, жили бок о бок, и "действительно - страны уважали друг друга".

"А сейчас у нас война, сейчас у нас ненависть, сейчас украинцы не хотят общаться с россиянами, поэтому - НАТО. Если кто-то говорит, что это фантастика - ну, посмотрим", - резюмировал Зеленский.

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