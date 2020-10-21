Нацслужба здоровья выплатила медучреждениям более 17,3 млрд грн за лечение пациентов в стационарах

21 октября, 2020, 12:59

Национальная служба здоровья (НСЗУ) выплатила 1086 медицинским учреждениям более 17,3 млрд грн за лечение пациентов в стационарных условиях

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, НСЗУ заключила договоры с 1086 заведениями на оказание медицинской помощи пациентам в стационарных условиях. По пакетам "Терапевтические госпитализации" и "Хирургические операции в стационарных условиях" этим заведениям было выплачено 17,3 млрд грн.

Отмечается, что всего получили Днепропетровская областная клиническая больница им. Мечникова - почти 131 млн грн, Александровская клиническая больница г. Киева - почти 113 млн грн и клиническая больница скорой медицинской помощи города Львов - 108 млн грн.

По информации НСЗУ, в течение апреля-сентября лечения в стационаре по пакетам "Терапевтические госпитализации" и "Хирургические операции в стационарных условиях" получили 47 тыс. пациентов.

В пресс-службе отметили, что в рамках этих пакетов пациенты имеют право получить бесплатное лечение. В частности, госпитализация в рамках пакета "Терапевтические госпитализации" включает профилактику, диагностику, лечение (в том числе медикаментозное), медицинскую помощь беременным с осложненным течением беременности, а также медицинскую реабилитацию в остром периоде. В рамках госпитализации заведение должно обеспечить медицинские изделия, расходные материалы и лекарственные средства из Национального перечня основных лекарственных средств. А также лекарства, которые заведение получает через централизованные закупки. Эти лекарства не включены в тариф, но их закупает для украинцев государство.

В пакет "Хирургические операции в стационарных условиях" входит все то, что предусмотрено в пакете "Терапевтические госпитализации", а также проведение хирургической операции с анестезией, инструментальные и лабораторные исследования, включая гистологии и биопсию при необходимости и послеоперационный мониторинг пациента, обезболивание и дальнейшая медикаментозная терапия.

В пресс-службе подчеркнули, что пациент может получить бесплатно услуги по пакетам стационарной помощи по направлениям врача, с которым заключена декларация, лечащего врача, за доставкой бригадой экстренной медицинской помощи, по направлению с другого клинического подразделения или учреждения в случае, если человек уже лечится в стационаре , а также по самообращению в неотложном состоянии.

Напомним, ранее НСЗУ сообщила о выплате 4,87 млрд грн медицинским учреждениям за лечение пациентов с COVID-19 и подозрением на него.

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