Нацслужба здоровья выплатила медучреждениям почти 5 млрд грн за лечение пациентов с COVID-19

8 октября, 2020, 14:10

Национальная служба здоровья с начала года выплатила 4,87 млрд грн медицинским учреждениям за лечение пациентов с COVID-19 и подозрением на него

Об этом пресс служба НСЗУ сообщила в Facebook.

"По состоянию на сегодня НСЗУ выплатила 4,87 млрд грн за предоставление медицинских учреждений помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него", - говорится в сообщении.

Так, НСЗУ законтрактовала для оказания помощи пациентам с COVID-19 и с подозрением на него 25 центров экстренной медицинской помощи, 339 медучреждений для предоставления пациентам помощи в стационарных условиях, а также 940 медучреждений, в которых образовано мобильные бригады, которые выезжают к людям с подозрением на COVID-19.

В пресс-службе напомнили, что в тариф на оплату услуг медучреждений, оказывающих стационарную медицинскую помощь таким пациентам, включены все лекарственные средства и медицинские изделия, необходимые для лечения как в условиях терапевтических или инфекционных отделений, так и в условиях интенсивной терапии.

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