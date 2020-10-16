Зеленский выразил надежду на участие Меджлиса крымских татар и "серьезную роль" Турции в платформе по деоккупации Крыма

16 октября, 2020, 15:20

Об этом он рассказал в интервью турецкому информационному агентству Demirören, передает пресс служба ОП.

"К сожалению, после 2014 года не было создано ни одной институции, которая могла бы стать площадкой для решения проблем Крыма и, прежде всего, для развития механизмов, которые могут прекратить оккупацию. Именно поэтому мы и создаем Крымскую платформу", - заявил Зеленский.

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Он предполагает, что это поможет консолидировать усилия стран и общественных сил как в Украине, так и за рубежом.

"Мы очень надеемся на то, что представители Меджлиса присоединятся к этой работе. Нашим общим заданием должна быть наработка решений для скорейшего возвращения Крыма под контроль Украинского государства", - добавил президент.

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Он добавил, что в процессе важна роль турецкого государства.

"И мы надеемся на серьезную роль Турции в этом вопросе. Ведь разве можно что-то решить без Турции в нашем регионе? Конечно, нет", - подытожил Зеленский.