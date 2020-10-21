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Espreso.tvОбществоДетсады будут работать в обычном режиме, - МОН

Детсады будут работать в обычном режиме, - МОН

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что дошкольные учреждения продолжат работать в обычном режиме несмотря на карантин

Об этом он заявил во время брифинга по результатам заседания правительства 21 октября, передает Укринформ.

"Мы не можем полностью прогнозировать, что дети выйдут в школу, но дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме. А для 1-4 классов мы все-таки рассматриваем возможность учиться в школе в полноформатном режиме", - подчеркнул Шкарлет.

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