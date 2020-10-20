Завтра 120 депутатов "Слуги народа" поедут на Донбасс, - Зеленский
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский , выступая с посланием к Верховной Раде Украины, сообщает Еспресо.TV .
"Я всегда приглашаю всех мировых лидеров посетить не только Киев. Посетить Донецкую и Луганскую области вместе со мной. Мы уже сделали это с Дональдом Туском, президентом Швейцарии, спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, послами Германии и Франции в Украине. Они видят реальную картину там и передают ее другим нашим партнерам ", - сказал Зеленский.
После этого он анонсировал визит народных депутатов на Донбасс.
"Я очень рад, что завтра и 120 депутатов фракции" Слуга народа "поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы - как прежде. Депутаты поедут на передовую. Услышат о ситуации там не из соцсетей, а от наших военных и местных жителей ", - отметил глава государства.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
-
19 октября, 2020 Виталий Портников: Прошлое не станет будущим
Читайте также
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-