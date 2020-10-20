Завтра 120 депутатов "Слуги народа" поедут на Донбасс, - Зеленский

20 октября, 2020, 11:10

Завтра 120 народных депутатов из фракции "Слуга народа" поедут на Донбасс

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский , выступая с посланием к Верховной Раде Украины, сообщает Еспресо.TV .

"Я всегда приглашаю всех мировых лидеров посетить не только Киев. Посетить Донецкую и Луганскую области вместе со мной. Мы уже сделали это с Дональдом Туском, президентом Швейцарии, спецпредставителем председателя ОБСЕ Мартином Сайдиком, послами Германии и Франции в Украине. Они видят реальную картину там и передают ее другим нашим партнерам ", - сказал Зеленский.

После этого он анонсировал визит народных депутатов на Донбасс.

"Я очень рад, что завтра и 120 депутатов фракции" Слуга народа "поедут на Донбасс. Не в Турцию, не на Мальдивы - как прежде. Депутаты поедут на передовую. Услышат о ситуации там не из соцсетей, а от наших военных и местных жителей ", - отметил глава государства.

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