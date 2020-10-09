Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заболел COVID-19
9 октября, 2020, 11:18
Музыкант и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сообщил, что заразился коронавирусом
Об этом он написал в Facebook.
"Друзья, к сожалению, я заболел COVID-19. Чувствую себя, как при сильной простуде. Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя. Если вам очень хочется помочь, - вот", - написал он.
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Он предлагает читателям помочь волонтерам, готовящим помощь сиротам, которые живут на Донбассе в Покровском.
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