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Espreso.tvОбществоЛидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заболел COVID-19

Лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заболел COVID-19


фото: galinfo
Музыкант и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сообщил, что заразился коронавирусом

Об этом он написал в Facebook.

"Друзья, к сожалению, я заболел COVID-19. Чувствую себя, как при сильной простуде. Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя. Если вам очень хочется помочь, - вот", - написал он.

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Он предлагает читателям помочь волонтерам, готовящим помощь сиротам, которые живут на Донбассе в Покровском.

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