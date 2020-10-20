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Espreso.tvОбществоСоздание штаба по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским: Рада поддержала законопроект

Создание штаба по борьбе с COVID-19 во главе с Зеленским: Рада поддержала законопроект


фото: reuters
Верховная Рада поддержала законопроект о создании в Украине штаба по противодействию распространению COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским

Об этом сообщает Епресо.TV .

Нардепы поддержали проект постановления №4228 "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз".

За него проголосовали 308 парламентариев.

Инициаторами законопроекта выступили: председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко , председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк и другие.

Так, документ предусматривает:

- создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;

- массовое тестирование на коронавирус;

- увеличение мощностей лабораторий;

- перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.

Согласно законопроекту, по региональному распределению создадут необходимое количество мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Также вводится в действие единая всеукраинская многоканальная телефонная линия для украинцев, имеющих симптомы или болеющих коронавирусной болезнью для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Предполагается создание лабораторных мощностей в системе медицинских учреждений МВД, Минобороны, Национальной академии медицинских наук и Минздрава для проведения периодического тестирования медицинских и других работников, которые работают в учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным COVID-19, а также лиц, осуществляют мероприятия, связанные с недопущением распространения коронавируса.

Документ включает в себя создание государственной региональной сети вирусологических лабораторий  общей мощностью более 100 тыс. исследований в сутки, в которую должны входить региональные высокопроизводительные лабораторные комплексы и вирусологические лаборатории при опорных больницах оказания медпомощи при коронавирусной болезни.

Бригады скорой медицинской помощи, которые будут осуществлять забор материала для теста, должны быть обеспечены всем необходимым оборудованием, расходными материалами, горючим и эффективными системами индивидуальной защиты для работников. Время забора биологического материала должен составлять не более 4-х часов после обращения пациента на "горячую" телефонную линию.

Документ предусматривает обеспечение доступа населения к безопасной и качественной вакцины против COVID-19 путем:

- создание условий для упрощенного начала клинических испытаний вакцин для профилактики COVID-19 для предоставления значительной части населения Украины возможности участия в клинических испытаниях;

- создание условий для упрощения порядка регистрации в Украине вакцин, которые были одобрены к применению в странах со строгими регуляторными юрисдикциями;

- обеспечение вакцинации не менее 40% населения Украины за средства государственного бюджета после появления в стране безопасной и качественной вакцины от COVID-19, одобренной к применению в странах со строгими регуляторными юрисдикциями;

- проведение широкой информационной кампании по безопасности вакцины против COVID-19.

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