Во главе с Зеленским: в Украине предлагают создать штаб по борьбе с COVID-19

19 октября, 2020, 13:42

В Совет внесли законопроект, которым предлагают создать всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, которые имеют симптомы или болеют COVID-19, а также штаб по борьбе с коронавирусом во главе с Зеленским

Об этом говорится на сайте парламента.

В Верховную Раду внесли проект постановления №4228, которым предлагают создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.

Инициаторами законопроекта выступили: председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк и другие.

Так, проект закона предусматривает:

- создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;

- массовое тестирование на коронавирус;

- увеличение мощностей лабораторий;

- перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.

Документ предусматривает создание с региональным распределением необходимого количества мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.

Также предлагается ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, имеющих симптомы или болеющих COVID-19, для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.

Нардепы могут рассмотреть законопроект во вторник, 20 октября.

Напомним, на утро понедельника, 19 октября, в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусом COVID-19 , из них 5673 - летальные, 126 489 человек выздоровели. В течение суток, 18 октября, было зафиксировано 4 766 новых случаев коронавируса.

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