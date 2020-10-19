Во главе с Зеленским: в Украине предлагают создать штаб по борьбе с COVID-19
Об этом говорится на сайте парламента.
В Верховную Раду внесли проект постановления №4228, которым предлагают создать штаб по борьбе с COVID-19 во главе с президентом Владимиром Зеленским.
Инициаторами законопроекта выступили: председатель фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк и другие.
Так, проект закона предусматривает:
- создание возглавляемого президентом штаба борьбы с вирусом;
- массовое тестирование на коронавирус;
- увеличение мощностей лабораторий;
- перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса.
Документ предусматривает создание с региональным распределением необходимого количества мобильных бригад для забора у пациентов биологического материала по месту жительства и его транспортировки в лабораторию.
Также предлагается ввести в действие единую всеукраинскую многоканальную телефонную линию для украинцев, имеющих симптомы или болеющих COVID-19, для проведения бесплатного тестирования и оказания неотложной помощи.
Нардепы могут рассмотреть законопроект во вторник, 20 октября.
- Напомним, на утро понедельника, 19 октября, в Украине зафиксировано 303 638 случаев заражения коронавирусом COVID-19 , из них 5673 - летальные, 126 489 человек выздоровели. В течение суток, 18 октября, было зафиксировано 4 766 новых случаев коронавируса.
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