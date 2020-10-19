Полная реинтеграция ОРДЛО займет не менее 25 лет, - Резников

19 октября, 2020, 18:20

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что полноценная реинтеграция оккупированного Донбасса займет не менее 25 лет

Об этом он заявил в интервью "Зеркалу недели".

"Да, я продолжаю утверждать, что полноценная реинтеграция - это, по меньшей мере, 25 лет, одно поколение. Это мое убеждение", - заявил Резников.

По его словам, за год - два может быть только восстановление конституционного строя.

"В той же Хорватии, например, действовала переходная администрация с мандатом ООН, ее главой был американский генерал Жак Поль Кляйна, который принимал все основные решения и, имея батальон миротворцев, обеспечивал режим переходного периода и внедрение там интересного опыта - переходной полиции", - рассказал Резников.

Читайте также: Минреинтеграции готовит закон о переходном периоде в ОРДЛО, - Резников

Он добавил, что переходная полиция была сформирована среди сербов, которые приняли решение остаться и признали конституционный строй Хорватии, хорватов и лиц других национальностей.

"И эти "переходные" общие, плюс третий участник - представитель миротворческой миссии, полицейские патрули обеспечивали общественный порядок на территории, подлежащей реинтеграции, до проведения местных выборов и полноценного восстановления конституционного строя", - отметил он.