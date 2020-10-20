Зеленский назвал своими ключевыми приоритетами мир на Донбассе и деоккупацию Крыма
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время послания к парламенту, передает Еспресо.TV .
"Мир на Донбассе и деоккупация Крыма - мои ключевые приоритеты", - сказал он.
Зеленский отметил, что Крым всегда в повестке дня Украины.
"Пока Крым остается оккупированным, а украинцы и крымские татары там испытывают регулярные преследования, мир не должен забыть о Крыме", - добавил президент.
Он заявил, что Украина вернула Крым в международную повестку дня.
"Мы ищем новые действенные инструменты для этого (деоккупация территорий, ред.) Мы создаем формат" Крымская платформа ". Это международная координация усилий по правам крымчан и деоккупации полуострова", - подчеркнул Зеленский.
Президент добавил, что обсудил инициативу с представителями Европейского Союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами.
"Многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие", - сказал он.
Зеленский отметил, что слово "амнистия" - "не обо всех но не об избежании ответственности".
"Это о миллионах наших граждан, на чьих руках нет крови и которые находятся в заложниках в оккупанта. Им нужен четкий сигнал: не стоит бояться", - добавил президент.
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