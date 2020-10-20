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Espreso.tvЭкономикаПравительство должно представить результаты аудита государства и стратегию развития украинской экономики до 2030 года, - Зеленский

Правительство должно представить результаты аудита государства и стратегию развития украинской экономики до 2030 года, - Зеленский


фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству представить полноценную стратегию развития украинской экономики до 2030 года

Об этом Зеленский сказал во время послания к парламенту, передает Еспресо.TV .

"Правительство провело полноценный аудит государства и в течение двух недель представит его результаты. Наконец. Но уже сегодня ясно, впереди много работы, а приоритеты понятны", - сказал Зеленский.

По его словам, этими приоритетами является снижение доли государства в экономике, развитие государственно-частного партнерства, развитие инвестиционных проектов, которые создают рабочие места, а также введение налога на выведенный капитал и нулевой декларации.

"Я поручаю правительству учесть эти и другие направления. И самое главное - Украине нужна полноценная стратегия развития не на два, три, пять лет ... Нам нужно четкое видение, куда и почему должна двигаться украинская экономика до 2030 года. Знаю, что такая работа велась правительством, поэтому вместе с презентацией аудита государства ждем презентацию экономических векторов Украины до 2030 года ", - подчеркнул Зеленский.

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