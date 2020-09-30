Жесткий карантин в Израиле продлится не менее месяца, - Нетаниягу
30 сентября, 2020, 07:52
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупредил, что жесткий карантин не будет отменен после завершения еврейских религиозных праздников в середине октября, как изначально планировалось
Об этом сообщает The Times of Israel.
"Количество инфицированных растет. Локдаун займет не менее месяца, а возможно, и больше времени", - сказал Нетаниягу.
Он отметил, что решение о снятии карантина "основываться не в временных рамках, а на количестве инфицированных и других факторах".
Комментарии премьер-министра прозвучали в связи с ухудшением ситуации в стране. В некоторые дни уровень инфицирования коронавирусом достигал более 8000 случаев.
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- Напомним, правительство Израиля ввело жесткий карантин по всей территории страны на две недели.
- В пятницу, 25 сентября, правительство Израиля ввел ограничения на вылеты из страны .
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