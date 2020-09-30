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Espreso.tvМирЖесткий карантин в Израиле продлится не менее месяца, - Нетаниягу

Жесткий карантин в Израиле продлится не менее месяца, - Нетаниягу


фото: AP
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу предупредил, что жесткий карантин не будет отменен после завершения еврейских религиозных праздников в середине октября, как изначально планировалось

Об этом сообщает The Times of Israel.

"Количество инфицированных растет. Локдаун займет не менее месяца, а возможно, и больше времени", - сказал Нетаниягу.

Он отметил, что решение о снятии карантина "основываться не в временных рамках, а на количестве инфицированных и других факторах".

Комментарии премьер-министра прозвучали в связи с ухудшением ситуации в стране. В некоторые дни уровень инфицирования коронавирусом достигал более 8000 случаев.

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