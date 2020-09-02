Ракетный комплекс "Нептун" поставят на боевое дежурство в 2021 году, - командующий ВМС
Об этом заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа, передает АрмияInform.
По словам Неижпапы, в 2021 году будут сформированы три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом.
Командующий ВМС подчеркнул, что "очень мало" стран мира имеют мощности по производству собственных крылатых ракет.
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"Тактико-технические характеристики "Нептуна" действительно мощные, например дальность пуска ракеты - до 280 км. Этого вполне достаточно для эффективного сдерживания агрессивных действий противника на море. Кроме того, скорость полета ракеты составляет до 1000 км/ч, при этом во время движения ракета может несколько раз самостоятельно изменять свой полетный путь", - пояснил Неижпапа.
Кроме того, каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора, устойчива к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы кораблей противника.
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