Ракетный комплекс "Нептун" поставят на боевое дежурство в 2021 году, - командующий ВМС

2 сентября, 2020, 11:56

Приказом Министерства обороны на вооружение Военно-морских сил Украины принят береговой ракетный комплекс "Нептун"

Об этом заявил командующий ВМС Алексей Неижпапа, передает АрмияInform.

По словам Неижпапы, в 2021 году будут сформированы три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом.

"Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей... Сразу после их установки планируем поставить на боевое дежурство одну из батарей комплекса "Нептун", - отметил он.

Командующий ВМС подчеркнул, что "очень мало" стран мира имеют мощности по производству собственных крылатых ракет.

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"Тактико-технические характеристики "Нептуна" действительно мощные, например дальность пуска ракеты - до 280 км. Этого вполне достаточно для эффективного сдерживания агрессивных действий противника на море. Кроме того, скорость полета ракеты составляет до 1000 км/ч, при этом во время движения ракета может несколько раз самостоятельно изменять свой полетный путь", - пояснил Неижпапа.

Кроме того, каждая ракета оснащена головкой самонаведения, которая имеет сверхвысокие углы обзора, устойчива к радиолокационным помехам противника, что необходимо для прохождения систем радиолокационной борьбы кораблей противника.