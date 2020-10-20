Матч "Ворсклы" против "Шахтера" перенесли из Полтавы
20 октября, 2020, 14:46
Матч 7-го тура чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Шахтером" перенесли в Александрию из-за попадания Полтавы в "красную зону"
Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы" .
Соответствующее решение приняла дирекция Премьер-лиги из состава эпидемиологическую ситуация в городе. Встреча решено провести 24 октября в 14:00 на стадионе "Ника" в Александрии.
Игра пройдет без зрителей.
"Ворскла" после шести туров имеет 14 очков и делит лидерство с "Динамо". "Шахтер" с 12 пунктами идет третьим.
- Напомним, 8 октября несколько футболистов и представители тренерского штаба полтавской "Ворсклы" получили положительные тесты на COVID-19 .
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