Матч "Ворсклы" против "Шахтера" перенесли из Полтавы

20 октября, 2020, 14:46

Матч 7-го тура чемпионата Украины между "Ворсклой" и "Шахтером" перенесли в Александрию из-за попадания Полтавы в "красную зону"

Об этом сообщает официальный сайт "Ворсклы" .

Соответствующее решение приняла дирекция Премьер-лиги из состава эпидемиологическую ситуация в городе. Встреча решено провести 24 октября в 14:00 на стадионе "Ника" в Александрии.

Игра пройдет без зрителей.

"Ворскла" после шести туров имеет 14 очков и делит лидерство с "Динамо". "Шахтер" с 12 пунктами идет третьим.

Напомним, 8 октября несколько футболистов и представители тренерского штаба полтавской "Ворсклы" получили положительные тесты на COVID-19 .

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