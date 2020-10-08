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Espreso.tvСпортВ полтавской "Ворскле" произошла вспышка коронавируса

В полтавской "Ворскле" произошла вспышка коронавируса


фото: vorskla.com.ua
Несколько футболистов и представители тренерского штаба полтавской "Ворсклы" получили положительные тесты на COVID-19

Об этом сообщает FootBoom.

По информации источника, среди зараженных и главный тренер Юрий Максимов, который пока отказался комментировать ситуацию.

"Давайте поговорим на эту тему чуть позже, завтра-послезавтра", - сказал Максимов.

После 5-го тура Украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" занимает второе место в турнирной таблице.

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