В полтавской "Ворскле" произошла вспышка коронавируса
8 октября, 2020, 20:13
Несколько футболистов и представители тренерского штаба полтавской "Ворсклы" получили положительные тесты на COVID-19
Об этом сообщает FootBoom.
По информации источника, среди зараженных и главный тренер Юрий Максимов, который пока отказался комментировать ситуацию.
"Давайте поговорим на эту тему чуть позже, завтра-послезавтра", - сказал Максимов.
После 5-го тура Украинской Премьер-лиги полтавская "Ворскла" занимает второе место в турнирной таблице.
- 3 октября "Ворскла" сыграла в гостях вничью с "Днепром-1" и вышла на первое место в УПЛ.
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