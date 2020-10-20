ЦИК сформировала новый состав Ивано-Франковского областного избиркома

20 октября, 2020, 19:55

Центральная избирательная комиссия утвердила новый состав Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии

Об этом говорится на сайте ЦИК.

Отмечается, что в ходе заседания Комиссия сформировала новый состав Ивано-Франковской областной ТИК.

"Решение принято в связи с досрочным прекращением Комиссией 19 октября 2020 года полномочий всего состава указанной ТИК", - говорится в сообщении.

Новый состав комиссий сформирован на основе соответствующих представлений местных организаций политических партий в количестве 14 человек.

Напомним, 19 октября ЦИК расформировали Ивано-Франковский областной избирком.

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