ЦИК расформировали Ивано-Франковский областной избирком

19 октября, 2020, 19:51

ЦИК рассмотрела отдельные вопросы работы Ивано-Франковской областной территориальной избирательной комиссии

Об этом сообщает пресс-центр ЦИК.

"В частности, Комиссией было установлено, что указанная ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и буклетов субъектов избирательного процесса. Следовательно, ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Ивано-Франковской областной ТИК Избирательного кодекса и досрочно прекратила полномочия ее состава", - говорится в сообщении.

Комиссия обязала Ивано-Франковский областной ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.

Также ЦИК обратилась в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в постановлении Комиссии обстоятельств и в случае выявления оснований принятия в соответствии с законодательством Украины меры реагирования.