ЦИК расформировали Ивано-Франковский областной избирком
Об этом сообщает пресс-центр ЦИК.
"В частности, Комиссией было установлено, что указанная ТИК в установленный законодательством срок не осуществила меры по обеспечению изготовления информационных плакатов и буклетов субъектов избирательного процесса. Следовательно, ЦИК установила факт однократного грубого нарушения Ивано-Франковской областной ТИК Избирательного кодекса и досрочно прекратила полномочия ее состава", - говорится в сообщении.
Комиссия обязала Ивано-Франковский областной ТИК после формирования ее нового состава безотлагательно обеспечить изготовление соответствующих информационных плакатов и буклетов.
Также ЦИК обратилась в Национальную полицию для проведения проверки изложенных в постановлении Комиссии обстоятельств и в случае выявления оснований принятия в соответствии с законодательством Украины меры реагирования.
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