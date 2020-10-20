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Espreso.tvСпортБукмекеры оценили шансы "Динамо" в игре ЛЧ против "Ювентуса"

Букмекеры оценили шансы "Динамо" в игре ЛЧ против "Ювентуса"


фото: facebook.com/fcdynamoua
Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером в матче 1-го тура Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса"

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Ведущие букмекерские конторы не верят в победу "Динамо" в стартовой игре группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса". Они предлагают на выигрыш киевлян коэффициент 5.00. В то же время, на победу туринского клуба они дают 1,78, а на ничью - 3,50.

Матч "Динамо" - "Ювентус" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.

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