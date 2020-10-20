Букмекеры оценили шансы "Динамо" в игре ЛЧ против "Ювентуса"
20 октября, 2020, 13:21
Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером в матче 1-го тура Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса"
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Ведущие букмекерские конторы не верят в победу "Динамо" в стартовой игре группового раунда Лиги чемпионов против "Ювентуса". Они предлагают на выигрыш киевлян коэффициент 5.00. В то же время, на победу туринского клуба они дают 1,78, а на ничью - 3,50.
Матч "Динамо" - "Ювентус" состоится сегодня в Киеве и начнется в 19:55.
- Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу перед игрой Лиги чемпионов против "Ювентуса" заявил, что итальянскому клубу будет не хватать португальского форварда Криштиану Роналду
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