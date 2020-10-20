Британские советники начнут тренировать украинских военных моряков, - посольство

20 октября, 2020, 16:51

Британская миссия Orbital, тренировавшая украинскую пехоту с 2014 года, теперь будет тренировать также и флот

Об этом сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в Интервью Интерфакс-Украина.

"Большим дополнением теперь является морская поддержка. Это не только строительство кораблей, но также подготовка, которая будет реализована через операцию "Orbital". Логично, что мы будем ведущей страной по военной морской подготовке на юге, однако также будем работать с другими странами. Поскольку операция "Orbital" уже действует, люди хорошо знают ее, доверяют, видели ее послужной список, это правильный механизм для того, чтобы добавить в нее компонент морской подготовки. это будет главный фокус дополнительной поддержки до 2023 года", - рассказала посол.

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Она отметила, что ключевым событием визита президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию было подписание Меморандума о намерениях в сфере развития военно-морского потенциала Украины, и напомнила, что корабли, которые будут переданы Украине Великобританией, могут быть оснащены оружием.

Справка: Британская обучающая миссия Orbital была создана в 2014 году, сразу после оккупации Россией Крыма. С начала 2015 года британская специалисты обучили более 20 тысяч украинских военнослужащих. В ноябре прошлого года британские инструкторы обучали 30-ю механизированную бригаду Острожского.

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