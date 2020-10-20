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Espreso.tvОбществоБолее 50 "слуг" -нардепов болеют COVID-19 - Арахамия

Более 50 "слуг" -нардепов болеют COVID-19 - Арахамия


фото: rada.gov.ua
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во фракции болеют COVID-19 более 50 народных депутатов

Об этом Арахамия рассказал журналистам перед заседанием парламента, передает Цензор.НЕТ .

"Более 50 случаев только во фракции" Слуга народа "", - сказал Арахамия.

  • 16 октября заместитель председателя фракции Евгения Кравчук заявила, что 11 народных депутатов из фракции "Слуга народа" болеют COVID-19.

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