Более 50 "слуг" -нардепов болеют COVID-19 - Арахамия
20 октября, 2020, 10:39
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что во фракции болеют COVID-19 более 50 народных депутатов
Об этом Арахамия рассказал журналистам перед заседанием парламента, передает Цензор.НЕТ .
"Более 50 случаев только во фракции" Слуга народа "", - сказал Арахамия.
- 16 октября заместитель председателя фракции Евгения Кравчук заявила, что 11 народных депутатов из фракции "Слуга народа" болеют COVID-19.
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