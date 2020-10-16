11 нардепов-"слуг" болеют COVID-19 - Кравчук

16 октября, 2020, 16:11

Одиннадцать народных депутатов из фракции "Слуга народа" сегодня болеют COVID-19

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук в эфире "Украина 24".

"Что касается "Слуги народа" - это 10, то есть теперь уже 11 вместе с Николаем (16 октября заместитель председателя фракции "Слуга народа" Николай Тищенко сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19, - ред.), вчера еще двое моих коллег получили положительные результаты теста, один из них - это председатель комитета. Поэтому действительно ситуация очень напряженная. Здесь какая ситуация: кто-то получает отрицательный контрольный тест и уже здоров, но еще находится на больничном, а кто-то добавляется "плюсиком". Поэтому эта цифра постоянно меняется практически ежедневно", - отметила Кравчук.

Напомним, 16 октября о заражении коронавирусом сообщил министр громад и территорий Украины Алексей Чернышев