Укрзализныця прекратила продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком и еще на 6 станциях
Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.
Продажа билетов приостановлена из-за решения Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На указанных станциях пока нельзя приобрести билеты на такие поезда:
Станция Ивано-Франковск:
- №1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;
- №7/8 Киев - Черновцы;
- №15/16 Харьков - Рахов;
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- №136/135 Одесса - Черновцы;
- №217/218 Киев - Рахов;
- №702/701 Львов - Черновцы;
- №749/750 Киев - Ивано-Франковск.
Станция Дубно:
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №743/744 Дарница - Львов.
Станция Здолбунов:
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- №98/97 Ковель - Киев;
- №122/121 Николаев - Киев.
Станция Тернополь:
- №12/11 Львов - Одесса;
- №21/22 Харьков - Трускавец;
- №41/42 Днипро - Трускавец;
- №49/50 Киев - Трускавец;
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №86/85 Львов - Новоалексеевка;
- №108/107 Одесса - Ужгород;
- №110/109 Львов - Херсон;
- №136/135 Одесса - Черновцы;
- №715/716 Киев - Львов.
Станция Хмельницкий:
- №12/11 Львов - Одесса;
- №21/22 Харьков - Трускавец;
- №41/42 Днипро - Трускавец;
- №49/50 Киев - Трускавец;
- №81/82 Киев - Ужгород;
- №86/85 Львов - Новоалексеевка;
- №108/107 Одесса - Ужгород;
- №110/109 Львов - Херсон;
- №118/117 Черновцы - Киев;
- №136/135 Одесса - Черновцы;
- №715/716 Киев - Львов;
- №769/770 Киев - Каменец-Подольский;
- №772/771 Хмельницкий - Киев.
Станция Славута-1:
- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
- №45/46 Ужгород - Лисичанск;
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- №98/97 Ковель - Киев;
- №122/121 Николаев - Киев.
Станция Волочиск:
- №108/107 Одесса - Ужгород;
- №110/109 Львов - Херсон;
- №136/135 Одесса - Черновцы.
Станция Дунаевцы:
- №118/117 Черновцы - Киев;
- №769/770 Киев - Каменец-Подольский.
Станция им. Т. Шевченко:
- №12/11 Киев - Новоалексеевка;
- №41/42 Днипро - Трускавец;
- №72/71 Запорожье - Киев;
- НР 76/75 Кривой Рог - Киев;
- НР 84/83 Мариуполь - Киев;
- №86/85 Львов - Новоалексеевка;
- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;
- НР 102/101 Киев - Херсон;
- №110 / 109 Львов - Херсон;
- НР 116/115 Киев - Бердянск;
- №122/121 Николаев - Киев;
- НР 136/135 Киев - Покровск;
"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - говорится в сообщении.
В случае обращения пассажира об отказе от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, предусмотрен возврат денег за билет в полном объеме в пунктах продажи или через электронные каналы связи в личном кабинете пользователя.
- Напомним, ранее из-за коронавируса Укрзализныця закрыла на посадку станцию "Сумы".
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