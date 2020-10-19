Укрзализныця прекратила продажу билетов в Тернополе, Ивано-Франковске, Хмельницком и еще на 6 станциях

19 октября, 2020, 07:28

С понедельника, 19 октября, Укрзализныця прекратила продажу билетов со станций Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Продажа билетов приостановлена из-за решения Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. На указанных станциях пока нельзя приобрести билеты на такие поезда:

Станция Ивано-Франковск:

- №1/2 Константиновка - Ивано-Франковск;

- №7/8 Киев - Черновцы;

- №15/16 Харьков - Рахов;

- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;

- №136/135 Одесса - Черновцы;

- №217/218 Киев - Рахов;

- №702/701 Львов - Черновцы;

- №749/750 Киев - Ивано-Франковск.

Станция Дубно:

- №45/46 Ужгород - Лисичанск;

- №743/744 Дарница - Львов.

Станция Здолбунов:

- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;

- №98/97 Ковель - Киев;

- №122/121 Николаев - Киев.

Станция Тернополь:

- №12/11 Львов - Одесса;

- №21/22 Харьков - Трускавец;

- №41/42 Днипро - Трускавец;

- №49/50 Киев - Трускавец;

- №81/82 Киев - Ужгород;

- №86/85 Львов - Новоалексеевка;

- №108/107 Одесса - Ужгород;

- №110/109 Львов - Херсон;

- №136/135 Одесса - Черновцы;

- №715/716 Киев - Львов.

Станция Хмельницкий:

- №12/11 Львов - Одесса;

- №21/22 Харьков - Трускавец;

- №41/42 Днипро - Трускавец;

- №49/50 Киев - Трускавец;

- №81/82 Киев - Ужгород;

- №86/85 Львов - Новоалексеевка;

- №108/107 Одесса - Ужгород;

- №110/109 Львов - Херсон;

- №118/117 Черновцы - Киев;

- №136/135 Одесса - Черновцы;

- №715/716 Киев - Львов;

- №769/770 Киев - Каменец-Подольский;

- №772/771 Хмельницкий - Киев.

Станция Славута-1:

- №43/44 Ивано-Франковск - Киев;

- №45/46 Ужгород - Лисичанск;

- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;

- №98/97 Ковель - Киев;

- №122/121 Николаев - Киев.

Станция Волочиск:

- №108/107 Одесса - Ужгород;

- №110/109 Львов - Херсон;

- №136/135 Одесса - Черновцы.

Станция Дунаевцы:

- №118/117 Черновцы - Киев;

- №769/770 Киев - Каменец-Подольский.

Станция им. Т. Шевченко:

- №12/11 Киев - Новоалексеевка;

- №41/42 Днипро - Трускавец;

- №72/71 Запорожье - Киев;

- НР 76/75 Кривой Рог - Киев;

- НР 84/83 Мариуполь - Киев;

- №86/85 Львов - Новоалексеевка;

- №88/87 Ковель - Новоалексеевка;

- НР 102/101 Киев - Херсон;

- №110 / 109 Львов - Херсон;

- НР 116/115 Киев - Бердянск;

- №122/121 Николаев - Киев;

- НР 136/135 Киев - Покровск;

"До урегулирования ситуации указанные поезда проследуют через станции Ивано-Франковск, Дубно, Здолбунов, Тернополь, Хмельницкий, Славута-1, Волочиск, Дунаевцы, им. Т. Шевченко без посадки пассажиров. Высадка будет проводиться в установленном порядке", - говорится в сообщении.

В случае обращения пассажира об отказе от поездки до отправления поезда и не позднее 1 часа после его отправления со станции, указанной в проездном документе, предусмотрен возврат денег за билет в полном объеме в пунктах продажи или через электронные каналы связи в личном кабинете пользователя.

Напомним, ранее из-за коронавируса Укрзализныця закрыла на посадку станцию "Сумы".

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