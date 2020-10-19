В боксе появилась новая весовая категория
19 октября, 2020, 11:13
Всемирный боксерский совет создал новую весовую категорию
Об этом сообщает Boxing Social y twitter.
Президент WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулейман объяснил, что новая весовая категория создана из-за того, что супертяжеловесы увеличиваются в размерах.
Все детали станут известны в ноябре этого года. Название категории пока не сообщается. Уже известно, что новый дивизион будет иметь весовое ограничение до 101,6 кг и будет располагаться между первым тяжелым весом, который теперь будет иметь рамки от 79,5 кг до 86,2 кг (ранее было до 90,72 кг), и супертяжелым - более 101,6 кг.
oxing Social (@boxing_social) October 17 2020
- 8 сентября сообщалось, что Всемирный боксерский совет рассматривает возможность создания новой категории, в которой может оказаться украинец Александр Усик.
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