В боксе появилась новая весовая категория

19 октября, 2020, 11:13

Всемирный боксерский совет создал новую весовую категорию

Об этом сообщает Boxing Social y twitter.

Президент WBC (Всемирного боксерского совета) Маурисио Сулейман объяснил, что новая весовая категория создана из-за того, что супертяжеловесы увеличиваются в размерах.

Все детали станут известны в ноябре этого года. Название категории пока не сообщается. Уже известно, что новый дивизион будет иметь весовое ограничение до 101,6 кг и будет располагаться между первым тяжелым весом, который теперь будет иметь рамки от 79,5 кг до 86,2 кг (ранее было до 90,72 кг), и супертяжелым - более 101,6 кг.

oxing Social (@boxing_social) October 17 2020

8 сентября сообщалось, что Всемирный боксерский совет рассматривает возможность создания новой категории, в которой может оказаться украинец Александр Усик.

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