Усику предложили бой с Уайлдером в новой весовой категории

8 сентября, 2020, 15:15

Всемирный боксерский совет рассматривает возможность создания новой категории, в которой может оказаться украинец Александр Усик

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам бывшего чемпиона мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) британца Тони Беллью, который входит в комитет WBC, пора изменить лимит крузервейт - сделать его до 86,2 кг вместо 90,7 кг.

"Потом я бы сделал еще одну категорию - суперкрузервейт - до 99,8 кг. В ней бы выступали мелкие супертяжеловесы. Я бы смог выступать в такой весовой категории. Усик смог. Уайлдер или Дэвид Хэй. И всем было бы комфортно. Говорят , что лучше сделать суперхевивейт, но мне кажется, это звучит нелепо. Получится что-то типа суперпупертяжев ", - сказал Беллью.

По его словам, первым титульным поединком в новом весе он бы назначил бой между бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком и экс-владельцем титула WBC в супертяжелом весе Дентеем Уайлдером.

"Если бы у меня был абсолютный контроль над ситуацией, я бы первым поединком в новом весе сделал титульный бой между Усиком и Уайлдером. Это просто невероятный бой. Благодаря такому бою этот дивизион сразу же бы получил известность, о нем точно заговорили", - убежден Беллью .

Напомним, 2 сентября промоутер Эдди Хирн заявил, что бой между Александром Усикомом и Дереком Чисорой должен состояться 31 октября .

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