Совет Европы будет наблюдать за выборами в Украине дистанционно
19 октября, 2020, 17:56
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы будет наблюдать за проведением местных выборов в Украине 25 октября в дистанционном формате
Сообщение об этом опубликовано на сайте Совета Европы .
Отмечается, что Конгресс получил приглашение наблюдать на выборах от Верховной Рады Украины.
Зато парламентарии будут осуществлять мониторинг дистанционно по временной процедурой, принятой из-за пандемии коронавируса.
Речь идет о проведении нескольких онлайн-брифингов с участниками избирательного процесса в Украине, в частности с главой Центральной избирательной комиссии Олегом Диденко.
- Напомним, ЦИК зарегистрировала 312 официальных наблюдателей - представителей 6 стран и 9 международных организаций.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула
-
Читайте также
-
19 октября, 2020 Готова ли Украина ко второй волне COVID-19: экспертный опрос
-
-
18 октября, 2020 Выборы мэра Днепра: победит ли Филатов Вилкула