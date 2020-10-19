Совет Европы будет наблюдать за выборами в Украине дистанционно

19 октября, 2020, 17:56

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы будет наблюдать за проведением местных выборов в Украине 25 октября в дистанционном формате

Сообщение об этом опубликовано на сайте Совета Европы .

Отмечается, что Конгресс получил приглашение наблюдать на выборах от Верховной Рады Украины.

Зато парламентарии будут осуществлять мониторинг дистанционно по временной процедурой, принятой из-за пандемии коронавируса.

Речь идет о проведении нескольких онлайн-брифингов с участниками избирательного процесса в Украине, в частности с главой Центральной избирательной комиссии Олегом Диденко.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 312 официальных наблюдателей - представителей 6 стран и 9 международных организаций.