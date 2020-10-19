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Espreso.tvОбществоСовет Европы будет наблюдать за выборами в Украине дистанционно

Совет Европы будет наблюдать за выборами в Украине дистанционно


фото: ukranews
Конгресс местных и региональных властей Совета Европы будет наблюдать за проведением местных выборов в Украине 25 октября в дистанционном формате

Сообщение об этом опубликовано на сайте Совета Европы .

Отмечается, что Конгресс получил приглашение наблюдать на выборах от Верховной Рады Украины.

Зато парламентарии будут осуществлять мониторинг дистанционно по временной процедурой, принятой из-за пандемии коронавируса.

Речь идет о проведении нескольких онлайн-брифингов с участниками избирательного процесса в Украине, в частности с главой Центральной избирательной комиссии Олегом Диденко.

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