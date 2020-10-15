 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВыборы-2020: ЦИК зарегистрировала 312 официальных наблюдателей - представителей 6 стран и 9 международных организаций

Выборы-2020: ЦИК зарегистрировала 312 официальных наблюдателей - представителей 6 стран и 9 международных организаций

Шесть государств и девять международных организаций аккредитованы для наблюдения на местных выборах в Украине

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Рассмотрев обращения от 3 государств и 5 международных организаций, комиссия аккредитовала еще 90 наблюдателей на местных выборах.

"А именно: 19 - от Венгрии, 5 - от Федеративной Республики Германия, 1 - от Республики Казахстан, 24 - от Комитета "За открытую демократию", 27 - от Национального демократического института международных отношений, 1 - от Международного фонда за лучшее управление, 10 - от Всемирного Конгресса украинцев, 3 - от Украинского конгрессового комитета Америки", - говорится в сообщении.

Таким образом, аккредитованы 312 официальных наблюдателей: 41 - от шести иностранных государств и 271 - от девяти международных организаций.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

15 октября, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать