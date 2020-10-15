Выборы-2020: ЦИК зарегистрировала 312 официальных наблюдателей - представителей 6 стран и 9 международных организаций
Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.
Рассмотрев обращения от 3 государств и 5 международных организаций, комиссия аккредитовала еще 90 наблюдателей на местных выборах.
"А именно: 19 - от Венгрии, 5 - от Федеративной Республики Германия, 1 - от Республики Казахстан, 24 - от Комитета "За открытую демократию", 27 - от Национального демократического института международных отношений, 1 - от Международного фонда за лучшее управление, 10 - от Всемирного Конгресса украинцев, 3 - от Украинского конгрессового комитета Америки", - говорится в сообщении.
Таким образом, аккредитованы 312 официальных наблюдателей: 41 - от шести иностранных государств и 271 - от девяти международных организаций.
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