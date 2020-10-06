В СБУ отрицают, что их сотрудник требовал предоставить персональные данные кандидатов от "ЕС" в Донецкой и Луганской областях

6 октября, 2020, 16:44

В Службе безопасности Украины назвали заявление "Европейской Солидарности" "попыткой получить электоральные баллы" и полностью отрицали давление на партию, заявив, что документ - подделка, а сотрудник СБУ, который его якобы отправил, занимал другую должность

Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

"Служба безопасности Украины, ознакомившись с заявлением народных депутатов фракции "Европейская солидарность" о якобы давлении со стороны СБУ и требовании предоставить данные о кандидатах на местных выборах в Донецкой и Луганской областях, официально сообщает, что эта информация не соответствует действительности. Сотрудники СБУ не присылали партии "ЕС" никаких писем такого содержания", - говорится в сообщении.

В спецслужбе отметили, что такие исходящие номера "документа", обнародованного нардепами, не используются Главным Управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, а указанный номер телефона также ему не принадлежит.

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"Кроме того, руководитель, чья поддельная подпись стоит на письме, в эту дату не выполнял временные обязанности начальника управления", - добавили в Службе безопасности.

"Подчеркиваем, что Служба безопасности Украины четко соблюдает действующее законодательство и действует исключительно в соответствии со статьей 19 Конституции Украины и статьей 2 Закона Украины "О Службе безопасности Украины". Все заявления представителей фракции "Европейская солидарность" по этому поводу следует рассматривать исключительно через призму политической гонки и желания получить дополнительные электоральные баллы", - отметили в ведомстве.

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