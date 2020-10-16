Минреинтеграции готовит закон о переходном периоде в ОРДЛО, - Резников

16 октября, 2020, 15:38

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий работает над законопроектом о переходном периоде в ОРДЛО после деоккупации

Об этом в интервью хорватскому изданию N1 рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, передает РБК-Украина.

По словам вице-премьера, при разработке законопроекта Минреинтеграции использует хорватский опыт.

"Например, в Хорватии есть опыт амнистии лиц, не совершивших военных преступлений, и те, кто совершил преступление, по-прежнему должны были привлекаться к ответственности перед законом. Главная задача в переходный период и для мирной реинтеграции - это установление доверия между людьми" , - подчеркнул он.

Как пояснил Резников, власти планируют подготовить работников для администраций после деоккупации территорий Луганской и Донецкой областей.

"Это означает, что их уже сейчас нужно регистрировать как администрацию города, села, которое сейчас под оккупацией", - добавил Резников.