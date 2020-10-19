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Espreso.tvЭкономикаНовое постановление по COVID-19, выступление Зеленского и Степанова: Железняк рассказал план ближайшего заседания Рады

Новое постановление по COVID-19, выступление Зеленского и Степанова: Железняк рассказал план ближайшего заседания Рады


фото: goloszmin
На заседании Верховной Рады 20 октября депутаты рассмотрят новое постановление для противодействия распространению COVID-19 в Украине, заслушают выступление президента Украины Владимира Зеленского, а также министра здравоохранения Максима Степанова

Об этом народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил в Telegram.

"Будет проголосовано новое постановление по ковиду. Вчера его подписали все главы фракций", - написал Железняк.

По его словам, постановление включает такие пункты, как массовое тестирование, мобильные бригады, контактная телефонная линия, перепрофилирование больниц под отделения для лечения коронавируса, увеличение мощностей лабораторий.

Кроме того, по словам Железняка, 20 октября планируется выступление президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде.

Всего, по информации Железняка, на заседании 20 октября планируются выступления фракций, выступление Зеленского, голосование за постановление по противодействию COVID-19, а также заслушивание министра здравоохранения Максима Степанова.

Железняк также отметил, что 20 октября не состоится рассмотрения проекта государственного бюджета на 2021 год, поскольку заседание бюджетного комитета не состоялось.

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