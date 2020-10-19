 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: Иран согласился взять на себя всю ответственность, - Енин

Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран согласился взять на себя всю ответственность, - Енин

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", - отметил он.

Также Енин заявил о необходимости беспристрастного и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.

"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 октября, 2020 понедельник

больше новостей

19 октября, 2020 понедельник

18 октября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать