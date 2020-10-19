Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран согласился взять на себя всю ответственность, - Енин
Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", - отметил он.
Также Енин заявил о необходимости беспристрастного и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.
"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул он.
- Напомним, ранее сообщалось, что в Тегеране 18-21 октября пройдут переговоры Ирана и Украины в деле выплаты компенсаций за сбитый самолет МАУ.
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