Авиакатастрофа самолета МАУ: Иран согласился взять на себя всю ответственность, - Енин

19 октября, 2020, 18:39

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Иран взял на себя всю ответственность за авиакатастрофу украинского самолета "Международных авиалиний Украины" под Тегераном

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв независимо от их гражданства", - отметил он.

Также Енин заявил о необходимости беспристрастного и объективного расследования обстоятельств авиакатастрофы и призвал иранскую сторону обеспечить доступ ко всем соответствующим материалам.

"Прогресс в переговорном процессе по украинскому самолету будет способствовать нормализации сотрудничества с Ираном во всех сферах", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Тегеране 18-21 октября пройдут переговоры Ирана и Украины в деле выплаты компенсаций за сбитый самолет МАУ.

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