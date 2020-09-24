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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ в Иране: в октябре состоятся новые переговоры о компенсации семьям

Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: в октябре состоятся новые переговоры о компенсации семьям


фото: reuters
В Тегеране 18-21 октября состоятся переговоры Ирана и Украины в деле выплаты компенсаций за сбитый самолет МАУ

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова приняла посла Исламской Республики Иран в Украине Манучехра Моради.

Джапарова выразила надежду на обеспечение оперативного, прозрачного и объективного расследования причин сбивания самолета и наказания виновных, выплаты компенсаций семьям погибших и государству Украина.

Моради заверил в готовности иранской стороны к скорейшему решению вопросов в ходе следующего раунда переговоров, запланированных на 18-21 октября в Тегеране.

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