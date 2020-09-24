Авиакатастрофа самолета МАУ в Иране: в октябре состоятся новые переговоры о компенсации семьям

24 сентября, 2020, 18:33

В Тегеране 18-21 октября состоятся переговоры Ирана и Украины в деле выплаты компенсаций за сбитый самолет МАУ

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова приняла посла Исламской Республики Иран в Украине Манучехра Моради.

Джапарова выразила надежду на обеспечение оперативного, прозрачного и объективного расследования причин сбивания самолета и наказания виновных, выплаты компенсаций семьям погибших и государству Украина.

Моради заверил в готовности иранской стороны к скорейшему решению вопросов в ходе следующего раунда переговоров, запланированных на 18-21 октября в Тегеране.

Напомним, Иран получил часть данных из "черных ящиков" самолета МАУ.

Канада требует больше информации по сбитому самолету МАУ в Иране.