Иран объявил о завершении действия эмбарго на поставки оружия

18 октября, 2020, 13:33

Иран вновь сможет покупать оружие, срок действия эмбарго ООН на его поставки в страны закончился

Об этом сообщает DW .

Министерство иностранных дел Ирана в воскресенье, 18 октября, сообщил об окончании срока действия ограничений на торговлю оружием, установленных ООН. Теперь Тегеран может покупать вооружения и профильное оборудования без юридических ограничений, руководствуясь своими оборонительными потребностями.

Одновременно МИД Ирана заверил, что оборонная доктрина страны не предусматривает закупку оружия массового поражения или объемные закупки обычных вооружений.

Совместный комплексный план действий (СВПД), который летом 2015 подписали Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания, предусматривал выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных США и Евросоюзом, в том числе пошаговое снятие оружейного эмбарго.

Иран начал поэтапно отказываться соблюдать условия ядерного соглашения после того, как Вашингтон вышел из СВПД в одностороннем порядке в мае 2018 года и стал усиливать санкции в отношении Тегерана. Другие участники сделки, в том числе Германия, Франция и Великобритания, выступали за его сохранность.

Совет Безопасности ООН в августе 2020 года отклонила резолюцию США о продлении эмбарго в отношении Ирана, поскольку большинство членов Совбеза при голосовании воздержались.

Напомним, 22 сентября президент США Дональд Трамп подписал распоряжение , которое накладывает санкции на тех, кто будет продавать конвенционное, то есть неядерное, оружие Ирана.

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