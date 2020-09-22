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Espreso.tvОбществоТрамп ввел санкции за поставки обычного оружия Ирану

Трамп ввел санкции за поставки обычного оружия Ирану


фото: reuters
Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, которое накладывает санкции на тех, кто будет продавать конвенционное (то есть неядерное) оружие Ирану

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Стоит отметить при этом, что в настоящее время эмбарго на поставки Тегерану оружия действует на уровне Совета Безопасности ООН, но в октябре оно автоматически теряет силу.

Эти санкции предусматривают замораживание на территории США всех активов и имущества, принадлежащих поставщикам неядерной оружия в Иран или тем, кто такой деятельности способствует, сообщает пресс-служба Белого дома.

Кроме того, США ввели санкции против 27 физических и юридических лиц, которые Вашингтон подозревает в содействии ядерной программе Ирана. Речь идет прежде всего о иранские компании и правительственную организацию по атомной энергии.

Также госсекретарь США Майк Помпео объявил о дополнительных санкциях в отношении ряда физических и юридических лиц, которых считают причастными к развитию иранской ядерной и ракетной программ. Среди них - президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого США считают нелегитимным.

Европейские гаранты соглашения (Великобритания, Германия, Франция) и Россия уже заявили, что такие действия Вашингтона не имеют юридической силы, поскольку они вышли из сделки и не могут требовать возврата санкций ООН в соответствии с положениями.

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