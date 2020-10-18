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Espreso.tvОбществоВследствие непогоды в Украине обесточены 43 населенных пункта

Вследствие непогоды в Украине обесточены 43 населенных пункта


фото: dsns.gov.ua
Из-за сложных погодных условий 18 октября в Украине без электричества остается 43 населенных пункта

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .

"17-18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 30, Донецкая - 10 и Кировоградская - 3", - говорится в сообщении .

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В частности, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей в результате непогоды повреждены крыши более 140 домов, повалены около 110 деревьев и подтопления 11 домохозяйств.

В больницу Кропивницкого обратились 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы. К ликвидации последствий непогоды привлекалось более 130 человек и 51 единица техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники.

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