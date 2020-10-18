Вследствие непогоды в Украине обесточены 43 населенных пункта
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям .
"17-18 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач обесточены 43 населенных пункта в 3 областях, а именно: Черниговская - 30, Донецкая - 10 и Кировоградская - 3", - говорится в сообщении .
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
В частности, на территории Кировоградской, Николаевской и Киевской областей в результате непогоды повреждены крыши более 140 домов, повалены около 110 деревьев и подтопления 11 домохозяйств.
В больницу Кропивницкого обратились 3 человека, из которых 2 человека с незначительными травмами госпитализированы. К ликвидации последствий непогоды привлекалось более 130 человек и 51 единица техники, из них от ГСЧС 80 человек личного состава и 25 единиц техники.
- 17 октября в столице из-за мощного слива подтоплены более 20 улиц .
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры
-
22 сентября, 2020 Виталий Портников: Дело не в возрасте, а в позиции
Читайте также
-
-
23 сентября, 2020 Виталий Портников: "Северный поток-2" некому страховать
-
23 сентября, 2020 Когда погаснут цифры