В Киеве из-за ливня подтопило более 20 улиц

17 октября, 2020, 17:07

17 октября в столице из-за мощного ливня подтоплены более 20 улиц

Об этом сообщает "Киевавтодор" в facebook.

Было ликвидировано подтопление минимум на 17 участках: на проспектах Гузара, Гавела, Воздухофлотском, возле станции метро "Черниговская", на улицах Пестеля, Брожко, Жилянской, Ромена Роллана, Гарматной, Ереванской, Гетьмана, Преображенской, Чаадаева, на Краснозвездном проспекте, на углу ул. Хоткевича и П. Усенко, Лукьяновской площади и в пер. Чугуевском.

Работы также проводились на ул. Белецкого, Новопироговской, Ташкентской, Братиславской (рынок Троещина), Автозаводской, Богатырской, Ушинского, Киото.

В Киевавтодоре отметили, что для откачки воды была задействована специальная техника, в частности гидромониторы, илососы, мотопомпы и 40 бригад рабочих ручной уборки в составе 241 автодоровца.

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