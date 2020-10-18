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Espreso.tvОбществоВ Украине за сутки зафиксировано 5231 новый случай заражения коронавирусом

В Украине за сутки зафиксировано 5231 новый случай заражения коронавирусом


фото: Укрінформ
В Украине в субботу, 17 октября, был зафиксирован 5231 новый случай инфицирования COVID-19

Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны .

За прошедшие сутки, 17 октября, коронавирусное заболевание подтвердили в 5231 человека.

1264 пациенты выздоровели, 90 - умерли от осложнений.

Всего с начала пандемии на COVID-19 в Украине заболели 298 872 человека.

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