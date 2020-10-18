В Украине за сутки зафиксировано 5231 новый случай заражения коронавирусом
18 октября, 2020, 09:37
В Украине в субботу, 17 октября, был зафиксирован 5231 новый случай инфицирования COVID-19
Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны .
За прошедшие сутки, 17 октября, коронавирусное заболевание подтвердили в 5231 человека.
1264 пациенты выздоровели, 90 - умерли от осложнений.
Всего с начала пандемии на COVID-19 в Украине заболели 298 872 человека.
- В течение субботы, 16 октября 2020, суточное количество зараженных COVID-19 на территории Украины впервые пересекла отметку в 6 тыс. человек .
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