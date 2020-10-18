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Espreso.tvОбществоВ оккупированной Макеевке забастовщики остановили металлургический завод, - СМИ

В оккупированной Макеевке забастовщики остановили металлургический завод, - СМИ

Сотрудники Макеевского металлургического завода объявили забастовку и полностью остановили работу предприятия. Металлурги требуют выплаты полной суммы задолженности по зарплатам с начала июня

Причиной для бунта стала очередная задержка выплаты задолженности за несколько месяцев. Аналогичная ситуация на днях произошла в Енакиево, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на GuildHall.

Несмотря на уговоры директора Николаенко, никто из сотрудников так и не вышел на работу в ночную смену. Более того, рабочие перегородили все подъезды к предприятию бетонными блоками. Протестующие обратились к коллегам из Кадиевки (бывший Стаханов) и Алчевска с просьбой присоединится к бунту. Пытаясь сдержать недовольство населения, руководство так называемого "Внешнеторгсервиса" выплатило Стахановскому заводу ферросплавов и Алчевскому металлургическому комбинату - 10% долга за июль.

"Оккупационные власти требует от работников предприятий немедленно приступить к работе и смиренно ждать выплат. Вот только обещаниям руководства никто давно не верит. Боевики рискуют оставить город без отопления, поскольку централизованная система отопления непосредственно завязана на производственных мощностях предприятия", - отмечается в сообщении .

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